Kahta'da cadde ve sokaklar göle döndü

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:35



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:35

Kahta'da cadde ve sokaklar göle döndüADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağıştan dolayı cadde ve sokaklar göle döndü. Birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış dolayısıyla caddelerde, sokaklarda ve boş arazilerde su birikintileri oluştu. Yaşanan su birikmelerinden dolayı yolları kullanan sürücüler zor anlar yaşarken iş yeri önünde oluşan su göletlerinden dolayı ise çoğu vatandaş iş yerlerine giremezken çoğu da iş yerlerinden çıkamayarak beklemek zorunda kaldı.Şiddetli yağıştan dolayı yaşanan su baskınlarına Kahta Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.