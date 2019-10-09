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Kahta'da ev yangını

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen ev yangınında iki kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

09.10.2019 16:28Kahta'da ev yangını
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen ev yangınında iki kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Menderes Mahallesi 9045 Nolu sokakta meydana geldi. Ziya Tatar'a ait evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin durumu fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve dumandan etkilenen Münevver Kaplan (24) ile üç yaşındaki Poyraz Kaplan Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmadan sonra kontrol altına alındı.

Hastaneden tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yetkililer evde en az 20 bin lira maddi zararın olduğunu bildirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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