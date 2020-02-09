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Kahta'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hızı 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar çatı ve tabelaları uçururken, sokaktaki vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

09.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:42Kahta'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
'ın ilçesinde hızı 30 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar çatı ve tabelaları uçururken, sokaktaki vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Kahta ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, sokaktaki vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar ilçedeki iş yeri tabelalarına zarar verip bazı evlerin çatılarını uçurdu. Rüzgarın etkisiyle uçan iş yeri tabelaları ile çatı parçaları yollara ve park halindeki araçların üzerine savruldu.

Uçan parçalar nedeniyle yaralanan olmazken, araçlarda ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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