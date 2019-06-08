Kahta'da hayvancılık sorunları masaya yatırıldı

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Adıyaman Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyeler, ilgili kurum müdürleri ve temsilcileriyle üretici birlikleri başkanlarını bir araya getirerek sektörün sorunlarını masaya yatırdı.Adıyaman Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, ilçenin hayvancılık sektörü sorunları geniş bir şekilde masaya yatırılarak, çiftliklerin yaşadıkları ulaşım problemleri, sulama sorunu, yüksek enerji maliyetlerinden dolayı kaba yem üretememe, yüksek SGK primleri ve çiftliklerin 6.bölge kapsamına alınması gibi birçok sorun ve talepler dile getirildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Sırrı Öztürk, toplantının amacının Kahta'da hayvancılıkla uğraşan işletmelerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarını istişare yapmak olduğunu kaydetti.Ülke genelindeki süt üreticilerinin ulusal sorunlarından kaynaklı ciddi sıkıtılar yaşadığına işaret eden Öztürk, ağır yem maliyetlerine karşı kaba yem ile üretimini sürdüren Adıyaman süt üreticilerinin bu konuda da ülkede örneklik teşkil ettiğini vurguladı.Başkan Öztürk, "Süt üreticiliğinde Adıyaman üreticileri bölgede örnek üretici konumundadır. Tabi bunun yanında süt üreticileri ülkenin ulusal sorunlarından kaynaklı ciddi sıkıtılar da yaşıyor. Yem, süt ve et sorunları bu sorunların başından geliyor. Üretici iyi üretim yaparak kendi girdi maliyetlerini düşürmeye çalışsa da yemlerin ağırlıklı olarak ithal yemler olması ve üreticiler olarak fabrika yemlerine olan bağımlılığımız dolayısıyla girdi maliyetlerimizi direk olarak etkilenmekte. Hayvancılıkta başarılı olan Adıyaman üreticisi bu başarısını kapa yem konusuna biraz daha ağırlık vererek beslenme içeresindeki kaba yem miktarını en yüksek seviyeye çıkartıp yeme olan bağlılığı azaltabilirse Adıyaman belki Türkiye'de bu konuda da örnek bir il olabilir. İşletmelerimizin gerek yol gerek sağlık gerek hijyen gerekse iç yapıları ve alt yapılarının bitirilmesine yönelik GAP'ın desteklerinden faydalanmamız lazım. Devletimizin OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve diğer sanayi sitelerine verdiği alt yapı desteğini Hayvancılık işletmeleri içinde vermesi lazım. Çiftliklerimizin dış yolları, işletmelerin iç yollarının kilit parke taşı veya asfaltlanması gerekiyor. Bunun ilgili hazırlanacak projelerle işletmelerimizin bu sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Ayrıca çiftliklerdeki gübrelerin değerlendirilmesi noktasında Çevre Bakanlığının tarım projeleri kapsamında proje geliştirmesi lazım" şeklinde konuştu.Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Sırrı Öztürk'ün konuşmasının ardından söz alan üreticiler, çiftliklerinde yaşadıkları ulaşım problemleri, sulama sorunu, yüksek enerji maliyetlerinden dolayı kaba yem üretememe, yüksek SGK primleri ve çiftliklerin 6.bölge kapsamına alınması gibi birçok sorun ve talebi dile getirdiler.Üreticilerin sorun ve taleplerini dile getirmelerinin ardından söz alan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise, "Kahta'da Görev yaptığım süre zarfında Tarım sektörü temsilcileri, OSB yatırımcıları ve Küçük Sanayi Sitemiz esnafı ile çok sayıda toplantılarımız oldu. Bu toplantılar sayesinde gerek Tarım alanında gerek OSB'mizin ve gerekse de Küçük Sanayi Sitemizin çok önemli başarılı çalışmalara imza atıldı. Ama Kahta'da hayvancılık sektörü ile ilgili bir toplantı ilk kez düzenleniyor. Verimli bir toplantı oldu. Adıyaman Damızlık Birliği Başkanımız Sırrı beyin organizasyonunda bugün burada ilçemizin hayvancılık sektöründe yer alan işletme sahipleri ve veteriner hekimlerimiz ile bir araya geldik. Sorunlarınızı ve taleplerinizi yakinen öğrenmiş olduk. Sırrı beye ve siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıların Tarım İlçe Müdürlüğümüzle koordineli olarak daha geniş katılımlı bir şekilde sürmesi gerekiyor" diye konuştu.Bir çiftlikte düzenlenen toplantıya, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Sırrı Öztürk'ün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Kahta İlçe Müdürü Fahri Can, ilçedeki hayvan çiftliği sahipleri ve serbest çalışan veterinerler katıldı. - ADIYAMAN