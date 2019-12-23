Haberler » Güncel » Kahta'da kamu yatırımları incelendi - Haber

Kahta'da kamu yatırımları incelendi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan ve Milletvekili Ahmet Aydın, ilçede bulunan yapımı tamamlanan ve devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

23.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:16 Kahta'da kamu yatırımları incelendi
'ın Kaymakamı Saadettin Doğan ve Ahmet Aydın, ilçede bulunan yapımı tamamlanan ve devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, İl Genel Meclis Başkanı Can Erdoğan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet, sosyal hizmetler merkezinin yeni binası, yapımı devam eden Kahta stadyumu çimlendirme çalışması ve son olarak yapımı tamamlanan Kahta kadın gelişim merkezi ziyaret edildi.

Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Doğan, Milletvekili Ahmet Aydın'ın girişimleri neticesinde kamu yatırımlarının vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre devam ettiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42   Iğdır'da kaçak avcılık yapan 2 kişiye para cezası kesildi - Haber
15:42   Yeni Zelandalı ragbici Williams'tan Uygur Türklerine destek mesajı - Haber
15:37   Ahlat'ta 'İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık' yarışması - Haber
15:37   Aydın Şehit Aileleri Derneği Başkanı Esin'e yeni bir görev - Haber
15:37   Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi "Kadınlar Matinesi" - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:44:33