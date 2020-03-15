Kahta'da koronavirüsten korunma tedbirleri
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı.
15.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:36
Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçede otobüs durakları, parklar, çocuk oyun gurupları ve kaldırımlar dezenfekte edildi.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini aktardı.
İlçede hijyen ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Turanlı, alınması gereken tüm tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.
Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçede otobüs durakları, parklar, çocuk oyun gurupları ve kaldırımlar dezenfekte edildi.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini aktardı.
İlçede hijyen ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Turanlı, alınması gereken tüm tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.
Kaynak: AA
Manşet
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