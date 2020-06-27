Kahta'da Köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta'da Köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı
27.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:12
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kaymakamımız Sayın Saadettin Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı dolayısıyla ilçeye bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Kaymakam Saadettin Doğan'ın'nın konuşmasının ardından yapılan yoklama neticesinde salt çoğunluk sağlanarak divan teşekkülüne geçildi. Çoğunluğun sağlanmasının ardından Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliğine iki genel meclis üyesi ile iki muhtar üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimde ilçeye bağlı köy muhtarları oy kullandı. Oy kullanımından sonra kullanılan oyların tasnifine geçildi.

Yapılan seçimde Kavaklı Köyü Muhtarı Adem İşeri ile Bağözü Köyü Muhtarı İsmet Karakuş Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçilirken, Birlik Encümen üyeliğine ise İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Köse ile Mustafa Kavak seçildi.

Kaymakam Doğan seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Kahta Köylere Hizmet Götürme Birliği seçiminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bugüne kadar hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Köylere Hizmet Götürme Birliği, Adıyaman, Kahta, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında 4 alternatif var Politika
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
ATV’de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Medya
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 3. Sayfa
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 3. Sayfa
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla değişti Güncel
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı 3. Sayfa
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Haberler››Güncel››Kahta'da Köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:39: Polis ekipleri, sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu - Haber 12:39: Gemerek'te köylülerin imkanıyla alınan kepçe kurban kesilerek hizmete girdi - Haber 12:38: Çankaya, Sağlıklı Kentler Birliği Yarışmasına 5 projeyle gidiyor - Haber 12:37: 'Hacıyatmaz' ismini verdikleri araç ilgi görüyor - Haber 12:37: Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyede - Haber 12:12: İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi - Haberler 11:58: ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı - Haberler 11:19: Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu - Magazin 10:37: Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni - Haber 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber