Kahta'da "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" Sınavı Yapıldı

Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" sınavı gerçekleştirildi.
Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) Türkiye
genelinde 81 il ve tüm ilçelerde aynı anda 6'ıncısını düzenlediği "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" adlı Siyer-i Nebi sınavı Adıyaman'da il ve ilçe merkezleriyle köyler olmak üzere, toplam 13 noktada yapıldı.
Kubilay İlkokulunda yapılan sınava 475 lise öğrencisi katıldı.
Sınavın amacı ve içeriği ile ilgili bilgi veren AGD Kahta Temsilcisi Abdullah Kılıç
, yarışmaya Türkiye genelinde olduğu gibi Kahta'da da yoğun katılım olduğunu söyledi.
Gençlerin, Hazreti Muhammed
'i tanımaları ve onu örnek almaları için bu sınavı düzenlediklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:
"Bu sınavın birinci önceliği gençlerimizi Peygamberimizle buluşturmak. Gençlerimizin okuma kültürüne katkıda bulunmak istedik. Bu sınavı gerçekleştirirken lisede bütün gençlerimizin Peygamberimizin hayatını yeniden öğrenmenlerini temenni ediyoruz."
Kılıç, yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin 31 Aralık
gecesi Kahta Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek " Mekke
'nin Fethi" adlı programda verileceğini kaydetti.
Mustafa Fehmi Kubilay,Türkiye,Adıyaman,Kahta
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:31