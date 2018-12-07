Kahta'da Şehitlere Vefa

07 Aralık 2018 Cuma 13:22



07 Aralık 2018 Cuma 13:22

Adıyaman'ın Kahta Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünden ilçedeki şehit ailelerine iki aylık periyotlarla ve ayrıca şehitlerin vefat yıl dönümlerinde yakınlarını ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor.Kahta Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, ülkeye yapılacak en büyük hizmetin şehitlerinin emanetlerine sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Müdür Erşahin, şehit yakınlarının vakur duruşunun ülkenin gurur vesilesi olduğunu da belirterek, "Kahta Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü olarak ilçemizdeki şehit alilerine iki aylık periyotlarla ve ayrıca şehitlerimizin vefat yıldönümlerinde yakınlarını ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyoruz. Talep ve istekleri alınarak ilgili kurumlarla iletişime geçilip talepler yerine getirilmektedir. Yapılacak en büyük hizmet, bu ülkenin şehitlerinin emanetlerine sahip çıkmaktır. Çünkü onların vakur duruşu ülkemizin bekası ve gurur kaynağıdır. Devlet olarak her zaman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Çünkü onlar şehitlerimizin bize bıraktıkları emanetlerimizdir" diye konuştu. - ADIYAMAN