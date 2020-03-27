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Kahta'da sokak hayvanları için mama ve su bırakılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe belediyesi Korona virüsü tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama ve su bırakıyor.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Kahta'da sokak hayvanları için mama ve su bırakılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe belediyesi Korona virüsü tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama ve su bırakıyor.


Kahta Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki besleme noktalarına ile orta refüjlere düzenli olarak mama ve su bırakarak sevimli dostların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor.


Kahta belediyesi veterinerlik biriminde görevli ekipler park, bahçe, orta refüj ve boş arazilere yerleştirilen beslenme ünitelerine sokak hayvanları için yem ile su bırakıyor.


Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ekiplerimiz, ilçe genelindeki 30 besleme odağına düzenli olarak mama ve su bırakıyor. Sevimli dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini önemsiyoruz. Çünkü can taşıyan her varlık bizim için değerlidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahta, Güncel

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