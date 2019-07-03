03.07.2019 21:30
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Kahta'da trafik kazası: 3 yaralı

Kahta

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erkan Soylu yönetimindeki 42 ESC 02 plakalı otomobille Mustafa Çelenk yönetimindeki 02 AAE  671 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile motosikletteki Cemal Delikanlı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


- Adıyaman
Kaynak: DHA
Adıyaman, Kahta, Güncel

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