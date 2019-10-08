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Kahta'da "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" etkinliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenciler, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' farkındalık etkinliği düzenlendi.

08.10.2019 11:01Kahta'da
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenciler, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığının önünde başlayan etkinlikte Kubilay İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ellerindeki pankartlarla Kubilay ortaokuluna kadar yürüdü. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. Trafik Denetleme Büro Amiri Mustafa Eroğlu, sürücülerin yayalara öncelik tanımalarını söyledi. Eroğlu, "Trafik levhalarının bulunduğu yerlerde, kavşaklarda ve yaya geçitlerinde sürücüler yayalara öncelik tanımalıdır. Yayalara öncelik vermeyen sürücülere 488 TL ceza yazılır" diye konuştu.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Sırrı İnan, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve emniyet ile jandarma ekipleri ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Mustafa Fehmi Kubilay, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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