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Kahta Gençlik Merkezi siperlik maske üretiyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gençlik Merkezi çalışanları, korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.

31.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:04
Kahta Gençlik Merkezi siperlik maske üretiyor
Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde Gençlik Merkezi çalışanları, korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri, 81 ilde 3D yazıcılarla maske üretimine başladı. Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde de maske üretimi yoğun bir şekilde devam ediyor. Gençlik liderlerinin öncülüğünde, antrenörler ve gönüllülerin de katılımıyla yapılan maskeler tüm sağlık personellerine gönderileceği öğrenildi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs salgını nedeniyle gençlik merkezleri olarak proje ve faaliyetlerde hassasiyet ve önleyici tedbirler üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Müdür Bulut, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başlattığı proje kapsamında özellikle bu zor dönemde özverili çalışmalar yapan sağlık çalışanlarına destek verebilmek amacıyla gençlik merkezleri olarak 81 ilde en az bir gençlik merkezi belirlenerek hem 3 boyutlu yazıcılar hem de 10 parmağımda 10 marifet atölye çalışmaları adı altında gönüllü gençlerimiz 2 grup halinde ilk etapta bin 500 hedef olarak ta 3 bin olmak üzere siper maske üretimlerine başlamışlardır. Gençlerimizin ürettikleri maskeler sağlık çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılacaktır. Bizlere büyük desteklerini sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Aykut Pekmez, İlçe Kaymamakımız Saadettin Doğan, Bakanlık çalışanlarımız, kurum personelimiz ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden canları pahasına çalışan başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, hep beraber bu vebadan en kısa zamanda kurtulmayı umut ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Kahta, Güncel
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