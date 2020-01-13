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Kahta Hürriyet İlkokulunda müze eğitimi

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde Etwinning projesi kapsamında Hürriyet İlkokulunda öğrencilere müzecilik ve müze eğitimi verildi.

13.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:27Kahta Hürriyet İlkokulunda müze eğitimi
'ın İlçesinde Etwinning projesi kapsamında İlkokulunda öğrencilere müzecilik ve müze eğitimi verildi.

Proje sorumluları, bulundukları ilin kültürünü ve tarihini temsil eden ürünleri, proje kapsamında kurulan okul müzelerine katkıda bulundu. Türkiye'nin dört bir yanından kültürel ve tarihi eserlerin sergilendiği Kahta Hürriyet İlkokulunda öğrenciler, görerek ve dokunarak öğrendi. Zengin envanteriyle tarih öğretime ilgiyi artıran müzede öğrencilerin bir tarihçi gibi geçmişi daha iyi anlamalarına imkan sağlandı. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Hürriyet İlkokulu Müdürü Ali İhsan Köroğlu, "Projemizde, müzede çok yönlü ve etkili öğrenmenin önemine vurgu yapılmaktadır. Müzeler, mantık, gözlem, hayal gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilecek yaygın eğitim kurumlarıdır. Öğrencilerimiz kesinlikle müzelerde bulunmalıdır. Öğrencilerimiz, müzelerin geçmişin geleceğe aktarımında yol gösterici olduğunu fark edecektir. Sanat, tarih ve kültür nesnelerini yakından tanıyarak onları yorumlama ve değerlendirmede kullanacaklardır. Müzede öğrenme kapsamında, müzelerin sınıf ortamında sağlanamayan veya ortaya çıkarılamayan yetenek ve becerileri ortaya çıkarmadaki rolü fark edilecektir" diye konuştu.

Proje çalışmalarını inceleyen ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, projenin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN

Hürriyet, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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