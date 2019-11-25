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Kahta ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

25.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:40Kahta ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı
'ın İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program, Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam etti. Burada devam eden Öğretmenler Günü kutlama programı aday öğretmenlerin yemin töreni ile başladı. Programın selamlama konuşmasında Gap Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Medine Kaplan, öğretmenlik mesleğinin kutsal ve bir o kadar da zor meslek olduğunu söyleyerek, "Bir ustanın kendi alanında kendisini iyi yetiştirmediğini veya işini iyi yapmadığını varsayalım. Bu işin iyi bir şekilde yapılmamasından sadece o usta etkilenecektir. Çünkü hiçbir müşteri parası karşılığında kötü bir hizmet almak istemez. Ayrıca bu usta hatasını birkaç malzeme veya işçilik ile giderebilir, daha iyisini koyabilir. Peki ya biz öğretmenler? İyi yetiştiremediğimiz öğrenciyi tekrar baştan alabilecek, onu tekrar baştan eğitebilecek miyiz? Bunun mümkün olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden öğretmenlik gerçekten zor bir meslek derken kastedilen zorluğun 'insan yetiştirmenin zor ve hassas' olduğu gerçeğidir" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihinin en ölümsüz mesleği olduğunu belirterek, "İnsanlık tarihi kadar eski olan bu ölümsüz mesleği meslekten öte beşeri bir misyon, insanın yaratılış fıtratına uygun bir öz değer, bir ideal olarak görüyoruz. Bu ideal, bizim kaybolmaması gereken yarınlar için uğruna savaştığımız idealdir. Bu ideal çocuklarımız için yaşama ve çocuklarımızı yaşatma idealidir" diye konuştu.

Programda, daha önce emekli olan öğretmenlere, Kaymakam Saadettin Doğan tarafından Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Daha sonra öğretmenlerden oluşan koro dinletisi ile program sona erdi. - ADIYAMAN

İbrahim Halil, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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