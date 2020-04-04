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Kahtalı Esnaftan 50 bin TL Destek

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi.

04.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:22
Kahtalı Esnaftan 50 bin TL Destek
Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi.

Kahta'da esnaflık yapan Karakuş kardeşler, 50 bin TL 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına, 50 bin TL de Kahta'daki yardıma muhtaç ailelere dağıtılması için Kahta Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na verilmek üzerer toplamda 100 bin TL bağışta bulundu.

Karakuş kardeşler, Barış Kalkanı döneminde de İHA ve SİHA teknolojisinde kullanılmak üzere TSK Güçlendirme Vakfı'na yine 100 bin TL bağışta bulunmuşlardı.

Yapılan bağışlar ile ilgili konuşan Karakuş kardeşlerden Metin Karakuş, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 50 bin TL ve ayrıca Kahta'daki ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Kaymakamlık nezdinde Sosyal Yardımlaşma Vakfına da 50 bin liralık kumanya bağışında bulunduk. Daha önce Barış Pınarı Harekatı döneminde İHA ve SİHA teknolojisinde kullanılmak üzere TSK Güçlendirme Vakfı'na 100 bin TL bağışta bulunmuştuk. Ülke ve millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Korona virüs salgınıyla başlayan bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde en kısa sürede atlatacağımıza inancım tamdır. Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısına kayıtsız kalmamak ve milletimizin bu zor gününde yanında durmak için kazandıklarımızı sosyal sorumluluk bilinciyle paylaşıyoruz.

Sorumluluk sahibi bu millet var oldukça aşamayacağımız engel yoktur. Her dönemde ve her şartlarda imkanlarımız elverdikçe devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Duyarlılıklarından dolayı Karakuş kardeşlere teşekkürler eden Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, "Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde susam işletmesi ile şehir merkezinde Pastane ve tatlı salonu işleten Engin, Ahmet ve Metin Karakuş kardeşler bu zor günlerde elini taşın altına koyarak devletine ve milletine sahip çıktılar, teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Adıyaman, Kahta, Güncel
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