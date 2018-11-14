Kahtalı Şehitler Yad Edilecek

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:54



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:54

Kahtalı şehitlerin hayat hikayeleri, okullarda anlatılacak.Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan Şehitlerimizi Yad Edelim Projesi, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit ailelerin her zaman yanında olduklarını, onların sıkıntılarına çözüm bulmak ve yardımcı olmanın en asli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilecek projeyle ilçedeki okullarda eğitim öğretim yaklaşık 40 bin öğrenciye şehitlerin tanıtılacağını belirten Kaya, şunları kaydetti:"Şehitlerimizin hayat hikayelerini okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz öğrenecek. Öğrencilerimize vatan, bayrak ve millet sevgisini aşılamak amacıyla hazırlanan bu projeyle genç nesillerimiz milli ve manevi duygulara sahip bireyler olarak yetişecek. Yine aynı şekilde proje kapsamında Niğde, Ankara ve İstanbul'da bulunan şehitlikleri ziyaret edeceğiz. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederim."Dernek Başkanı Ramazan Yetiş da projeyle genç nesillerin, hayatını vatanını korumak için feda eden aziz şehitlerini tanımaları ve bunun bilincinde olan nesillerin yetiştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.Proje tanıtımına, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sert Yalçın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni ile şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri de katıldı.