Kahtalı Şehitlerin Hikayeleri Anlatılacak

Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan 'Şehitlerimizi Yad Edelim' projesinin tanıtım programı düzenlendi.Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan projeyle genç nesillerin Kahtalı şehitlerini tanımaları hedefleniyor.Proje kapsamında ilçede eğitim gören yaklaşık 20 bin öğrenciye 21 şehidin hayat hikayesi anlatılacak. Şehit aileleri veya proje kapsamında görevlendirilen personeller, ilçedeki okullarda Kahtalı şehitlerinin hayat hikayelerini anlatarak, şehitlik mertebesinin önemi hakkında bilgi verecek.Yaklaşık 80 milyon tutarındaki 'Şehitlerimizi Yad Edelim' projesiyle, genç nesillerin, hayatını vatanını korumak için feda eden aziz şehitlerini tanımaları ve bunun bilincinde olan nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan yine proje kapsamında yaklaşık 40 şehit yakını Niğde, Ankara ve İstanbul illerindeki tarihi, kültürel ve şehitlikleri ziyaret edecek.Programın selamlama konuşmasında Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ramazan Yetiş, "Bugün burada aziz şehitlerimizin değerli yakınları ve kurum amirleri ile bir arada bulunmaktayız. Bu birliktelik devletimizin şehit ailelerine gösterdiği hassasiyetin, değerin, milli birlik ve beraberliğimizin bir göstergesidir. Bizler, bu vatan için canını veren yiğit şehitlerimizin manevi varlığından güç almaktayız. Her ne olursa olsun bu vatana göz diken iç ve dış düşmanları yerle bir ederek aziz şehitlerimizin emanetini daima yükseklere taşıyacağız. Bugün burada bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan her konuda desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız olmak üzere değerli büyüklerimize, teşekkür ederim" dedi.Şehit yakınlarının sıkıntılarına çözüm bulmanın en asli görevlerinden birisi olduğu belirten Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise, "Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Onların sıkıntılarına çözüm bulmak ve yardımcı olmak bizim en asli görevlerimizden birisidir. Biz her zaman en değerliğimiz olan şehit yakınlarımızın yanındayız. Şehit ailelerimizle bir araya gelerek onlar ile kaynaşma ve onların sıkıntılarını dinlemek için bir araya geliyoruz. Onların dertlerine sıkıntılarına ortak olabilmek amacıyla bu ve buna benzer projeler hazırladık. Okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize şehitlerimizi tanıtmak amacıyla böyle projeyi hayata geçirdik. Onların hayat hikayelerini okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz öğrenecek. Öğrencilerimize vatan, bayrak ve millet sevgisini aşılamak amacıyla hazırlanan bu projeyle genç nesillerimiz milli ve manevi duygulara sahip bireyler olarak yetişecek. Yine aynı şekilde proje kapsamında Niğde, Ankara ve İstanbul'da bulunan şehitlikleri ziyaret edeceğiz. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Özel bir restoranda düzenlenen programa, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, İlçe Garnizon Komutanı Ufuk Arabacı, Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sert Yalçın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı. - ADIYAMAN