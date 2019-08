Kahtalı ve Gürkan, Atabey İskele yolunda incelemede bulundu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Atabey İskele yolunda devam eden genişletme ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri ile muhtarlarında katıldığı inceleme gezisinde konuşan Başkan Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında genişletme ve asfaltlama çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.Atabey İskele yolundaki çalışmaları değerlendiren Gürkan, "Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği yolumuz Malatya ile Baskil arasında feribot iskelesini kullanan vatandaşlarımız için çok önemli bir yol. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda ilgili arkadaşlarımızla gerekli çalışmaları yaparak bu yolun biran önce standartlara uygun hale getirilmesi noktasında çalışmalara başladık. Atabey İskele yolumuzun standartlara uygun hale getirilmesi noktasında vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bu yolun genişletilmesi ve daha düzgün bir aksa kavuşması için onların da olurlarını aldık. Vatandaşlarımızın bahçelerinden de yola katarak yolumuzu 9 metreye çıkardık" dedi.Atabey İskele yolundaki genişletme çalışmalarının tamamlandığı bölümlerde asfaltlama çalışmalarına başlandığını belirten Başkan Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"En kısa süre zarfında çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ekiplerimiz gerekli her türlü tedbiri alarak mağduriyetlerin önüne geçmiş bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığımız burada olduğu gibi bütün ilçelerimizde birçok noktada çalışmalarını sürdürmekteler. Önümüzdeki süreç içerisinde Malatya'da asfaltsız hiçbir yerleşim yeri bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimizi ana arterlerde yoğunlaştırdık. Bu yollardaki çalışmalarımızın yanısıra grup yolları, ilçe merkezlerindeki çalışmalarımız da devam ediyor. Çalışmalarda emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu yollardan faydalanacak olan sürücülerimize de yolun hayırlı olmasını temenni ediyorum""Hizmetler her geçen gün artmaya devam ediyor"Battalgazi Atabey İskele yolunda yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, "Sayın Başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren bütün ekibi ile istişare halinde Malatya'nın geneline hizmet götürme gayret içerisindeler. Hizmetleri her geçen gün artarak devam ediyor. Biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Malatya'nın genelinde bütün ilçelerimizde ekipler çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmekte. Bu yolumuz Malatya için oldukça önemli. Baskil ile olan bağlantımızı rahat bir şekilde sağlayan bir yol. Bu yolla ilgili bizlere de çok talepler geliyordu, bu yolun standartlara uygun kaliteli bir şekilde yapılıyor olması bizleri ayrıca mutlu etti. Malatya'da inşallah bundan sonraki süreçte bütün ilçelerimizde Büyükşehir Belediyesini göreceğiz. Başkanımız ve ekibi bundan sonra daha aktif bir şekilde gayretlerini artıracaklardır. Bu yolda yapılan çalışmalardan dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi."Çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum"Baskilliler Dernek Başkanı Yunus Görgün de Baskil feribot yolunun yapımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ettiğini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu yolu öncelikli yollar arasına alarak çalışmalara başlaması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Memlekete hizmet noktasında Baskil tarafından ana arter olarak kullanılan bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler için çok faydalı bir çalışma olmuştur" şeklinde konuştu.Muhtarlardan Başkan Gürkan'a teşekkürMahalle muhtarları adına konuşan Kadıçayırı mahalle muhtarı Alaattin Eren'de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Feribot yolunda yapılan genişletme ve asfaltlama çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA