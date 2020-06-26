Kahvaltı evi mesire alanı Kartepe'ye değer katacak

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kahvaltı Evi Mesire Alanında inceleme yaptı.

Kahvaltı evi mesire alanı Kartepe'ye değer katacak
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kahvaltı Evi Mesire Alanında inceleme yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent Meleksuyu Mevkii'nde yapımı bitme noktasında gelen Kartepe Evi Mesire Alanı projesini yerinde inceledi. Başkan Kocaman, incelemeye katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'e proje hakkında bilgi vererek alanın en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi. Kartepe'nin turizm anlamında ilçeye değer katacağını ifade den Başkan Kocaman, "Muhteşem manzarasıyla Kartepemize çok yakışacağına inandığımız Kartepe Kahvaltı Evi Mesire Alanı ilçemize çok önemli bir değer katacaktır. Covid-19 salgını sonrasında yeni normalleşme sürecinde yatırımlarımız artarak devam edecektir. Kartepemize zenginlik katacak projelerimiz zaman içerisinde hizmete girmeye başlayacaktır" dedi.

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kartepe kahvaltı evi mesire alanı iki katlı 240 m2 kapalı alanda hizmet verecek. 1000 m2 açık alanı olan mesire alanı Sapanca Gölü manzarası ile dikkat çekiyor. Tarihi Hikmetiye Camii'ne yakın olan tesisin ayrıca Derbent-Kartepe yoluna 200 metre mesafesi bulunuyor. Kahvaltı ve mesire alanında kapalı alanda mutfak, bay-bayan mescid, bay, bayan ve engelli tuvaletleri bulunacak. Ayrıca tesise gelecek olan misafirler için 50 araçlık otopark yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kocaman, Kocaeli, Derbent, Kartepe, Güncel, Haber

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