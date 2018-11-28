Kahvaltıda Protein Almanın Önemi

Protein, vücudumuz için mükemmel bir besin kaynağıdır ve protein tüketmenin en iyi zamanı

kahvaltıdır. Bu bakımdan uzmanlar sabahları kahvaltı tüketmeninin önemini her açıdan bizlere hatırlatıyorlar. Kahvaltıyı bir bardak süt, biraz kurabiye ya da bir kase mısır gevreğiyle geçiştirmek çoğumuzun alışık olduğu bir şeydir. Ancak, kahvaltıda yediklerimiz bize güne başlayacak enerjiyi veren besinlerdir, bu nedenle kahvaltıda proteine ihtiyaç duyacağımızı bilmek çok önemlidir.

Vücudumuz sabahları nasıl bir halde oluyor?

Sabahları vücudumuzda, yiyecekleri enerjiye dönüştüren ve kas kütlesini düzenleyen hormanlar bir araya gelir ve çalışır. Çünkü sabah saatlerinde vücudumuz proteinleri enerjiye çevirmekten sorumlu olan kortizol tarafından kontrol edilir. Bu nedenle sabahları tükettiğiniz proteinler kolayca kas kütlesine ve enerjiye dönüşür.

İş veya ders saatleri için proteinin önemi

Kas kütlesini korumak için sabahları protein tüketmek oldukça önemli olduğundan bahsettik. Özellikle iş veya ders saatleri için gerekli olan zihinsel konsantrasyonunuzu geliştirmek için sabahları protein tüketmek oldukça sağlıklıdır. Bunun dışında proteinleri gündüz tükettiğiniz de geceye oranla metabolizmayı daha fazla hızlandırmayı sağlar ve günün geri kalanında yağın fazla depolanmasını önlemeyi kolaylaştırır.

Kahvaltıda proteinin önemi

-Kahvaltıda tükettiğiniz proteinler kan şekeri seviyenizi stabil tutar ve zihinsel

konsantrasyonun korunmasını sağlar.

-Hafıza ve akıl yürütme yeteneğini arttırır.

-Kahvaltıda protein almanın bir diğer önemi ise beyin adrenalin ve dopamin

üretimine doğrudan etki etmesidir. Bu bakımdan akıl yürütme ve öğrenme becerilerinde bir artış sağlar.

-Proteinli bir kahvaltı tüketmek aynı zamanda kilo vermeyi kolaylaştırır. Bu şekilde, hem enerji almak, hem de açlığı kontrol altına almak için gerekli olan tüm besinleri beslenmenize dahil edebilirsiniz.

-Serotonin seviyesini yükseltir ve karbonhidrat krizlerini kontrol altına almak için gerekli besinleri almanıza yardımcı olur. Bu da sağlıklı bir kilo vermenize neden olur.

Protein açısından zengin bir kahvaltıda neler tüketmelisiniz?

-Yulaf ezmesi çeşitli nedenlerle kahvaltıda yemek için iyi bir protein kaynağıdır. Ayrıca, çözünebilir lif kan şekeri seviyesini kontrol etmeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olacaktır.

-Yoğurt, güne başlamak için kahvaltıda tüketebileceğiniz ve protein kaynağı olan bir süt ürünüdür.

-Omlet veya çırpılmış yumurta, protein açısından zengin ve karbonhidrat içermeyen çok lezzetli bir protein kaynağıdır. Bu nedenle yumurta, kahvaltıda protein almak için en iyi seçeneklerden biridir.