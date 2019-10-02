Kahvaltılık tarifler: Nefis kahvaltılık tarifler! Sağlıklı kahvaltılık tarifler

Kahvaltılık tarifler patatesli, kahvaltılık tarifler instagram, kahvaltılık tarifler yumurtalı, kahvaltıya özel tarifler, kahvaltılık çemen tarifi, kahvaltılık ezmesi tarifi, kahvaltilik cemen tarifi, kahvaltılık tarifler, kahvaltılık tarifleri, kahvaltılık tarifler cahide, kahvaltılık tarifler nefis yemek, kahvaltılık pratik tarifler, kahvaltılık tarifler kolay ve kahvaltılık tarifler alternatifleri arasından seçim yaparak kahvaltınızı hazırlayabilir, enerjik ve zinde bir gün geçirebilirsiniz.

KAHVALTI LEZZETİ: YABAN MERSİNLİ KREP

Günün en önemli öğünü olan kahvaltı gün boyu enerjik ve dinamik olmanızı sağlıyor. Kahvaltınızı yaban mersinli krep ile zenginleştirmek ve gününüzü hem enerjik hem de lezzetli bir hale getirmek ister misiniz?

YABAN MERSİNLİ KREP TARİFİ

Malzemeler:½ su bardağı beyaz un, ½ su bardağı buğday unu, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1/3 su bardağı yoğurt, ½ su bardağı yaban mersini, yarım yemek kaşığı yağ

Hazırlanışı: Yoğurt, yumurta ve yağ bir kasede çırpılır. Kuru malzemeler ayrı bir tarafta karıştırılır. Ardından malzemeler karıştırılır. Tavada iki yön de kahverengi olana kadar pişirilir.

FISTIK EZMESİ, MUZ VE CHİA TOHUMLU TOST

Güne doyurucu ve sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlayan özel tost ile aynı zamanda özel bir lezzet tatmış olacaksınız. Şekersiz fıstık ezmesi, yarım muz, biraz chia tohumu ve tost ekmeği ile hazırlayacağınız tostu taze sıkılmış portakal suyu ile afiyetle tüketebilirsiniz.

KIRMIZI MEYVELİ SMOOTHİE

Lezzetli ve kolay bir seçenek olan kırmızı meyveli smoothie görsel olarak da iştahınız açacak türden. Ahududu, yaban mersini, çilek gibi donmuş kırmızı meyveler ile süzme yoğurdu, süt ve meyve suyu enerjiyi kaşıklayabilirsiniz.

FISTIK EZMELİ MUZLU SMOOTHİE

Pratik şekilde yapacağınız fıstık ezmeli muzlu smoothie ile güne hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Muz, yoğurt, süt ve buzu karıştırıp enerjik kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz.

KAHVALTILIK ÇITIR BÖREK TARİFİ

Kahvaltı sofrası için çeşitlilik mi arıyorsunuz? Size lezzetli bir önerimiz var. İşte kahvaltılık çıtır börek tarifi.

Kahvaltı sofranızı lezzeti ve görüntüsü ile zenginleştirecek kahvaltılık börek tarifini, sadece kahvaltılarda değil çay saatlerinde de tercih edebilirsiniz.

Gerekli malzemeler: 3 adet yufka, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı zeytinyağı

İç harcı için: Kekik, 200 gram sosis, karabiber, tuz, 2 sivri biber, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar, 2 domates, 2 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin.

Üzeri için: Susam

Hazırlanışı:

Un, sirke, zeytinyağı ve kabartma tozunu bir kasede çırpın.

Bütün tostları unutturan tarif: Patates tostu

Pratik şekilde leziz bir tarif hazırlamak ister misiniz? Patates tostu ile tüm tostları unutacak, kahvaltılarınızda ve ara öğün atıştırmalıklarınızda yeni bir favoriniz olacak.

Tost makinenizle harikalar yaratmak ister misiniz? Patates tostu ile mutfakta devrim yapabilir, kahvaltı alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

1 adet yumurta

3 orta boy rendelenmiş patates

Tuz, karabiber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Yumurtayı tuzla beraber çırpın.Kaşar peyniri ve ezilmiş patatesleri ekleyip karıştırmaya devam edin.

Tost makinesine yağlı kağıdı serin. Yağlı kağıdın üzerine karışımı eşit şekilde serin. Kağıdın kalan kısmını patates karışımın üzerine örtün ve tost makinesinin kapağını kapatın. Orta derecede patatesler kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

Küçük küçük doğradığınız sosisleri bir kasede karıştırın. İnce dilimlenmiş biberleri, tuzu, küp küp doğranmış domatesleri, rendelenmiş kaşarı, dilimlenmiş siyah zeytini ve baharatları ekleyip karıştırın.

Mutfak tezgahı üstünde yufkayı açın. Açtığınız yufkanın üzerine daha önce hazırladığınız zeytinyağlı karışımdan sürün. Fırçayla tüm yufkaya yayın. Daha sonra hazırladığınız iç harcı yufkanın ortasına rulo yapabileceğiniz şekilde dökün. Bu işlemden sonra yufkanın yarısını karışımın üzerine kapatıp zeytinyağlı karışımı sürün ve rulo şeklinde yufkayı sarın. Ruloyu keskin bir bıçak kullanarak 10 cm aralıklarla kesin. Tüm malzeme bitene kadar kesme işlemini yapın.

Yağlı kağıt serili tepsiye börekleri yerleştirin. Boşluk bırakmadan serdiğiniz böreklerin üzerine kalan zeytinyağlı karışımı sürüp susam serpin. Daha önce 180 derecede ısıttığınız fırına tepsiyi sürün. Kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

EV YAPIMI LABNE PEYNİRİ TARİFİ

Kahvaltı sofralarınızdan labne peyniri eksik olmuyorsa, ev yapımı labne tarifi ile daha hafif ve yumuşak bir labne ile kahvaltı sofranızı lezzetlendirebilirsiniz.

Kahvaltı sofralarınız ve çocuklarınızın ara öğün atıştırmalıkları için ev yapımı bir seçenek arıyorsanız ev yapımı labne tarifini kullanabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızı lezzetlendiren tarif, çocuklarınız için de vazgeçilmez bir ara öğün atıştırmalığı olacak.

GEREKLİ MALZEMELER

2 fincan ağır krema

2 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı ince deniz tuzu

2 çorba kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

Tam yağlı süt, krema, tuz ve tereyağını bir kaseye alın. Kaynama noktasına ulaşmayacak şekilde karıştırarak ısıtın. Bu işlemden sonra tencerenin ağzını temiz bir havlu ile kapatıp 14 saat boyuncaılık bir ortamda bekletin.

14 saat sonra tenceredeki peyniri süzün. Peyniri bir tülbent ile asarak suyunun süzülmesini sağlayın. Süzme işlemi sonrası labne peyniri elde etmiş olacaksınız. Hafif ve pürüzsüz labne peynirini iki hafta boyunca tüketebilir, sofralarınızı lezzetlendirebilirsiniz.

ÜLKELERE GÖRE KAHVALTI SOFRALARI

FRANSIZ USULÜ KAHVALTIDA TUZ KITLIĞI VAR!

Konuya sabahı en sakin yaşayan milletten giriş yapalım, midemizi hoplatmadan ya da ağzımızın sularından şelale yapmadan kontrollü başlayalım. Tanıdık bir lezzetle dünya kahvaltılarına merhaba diyor, onlarca çeşidimiz arasında yer alan meşhur kruvasanla turumuza başlıyoruz. Yanında üzümlü minik kekler ve portakal reçeliyle servis edilebilir, sütlü kahve uykunuzu bir güzel açabilir. Güne leziz, tatlı, hafif bir başlangıç için Fransız kahvaltısı oldukça idealdir.

İNGİLTERE'DE KAHVALTI, SOĞUK TAŞA OTURMUŞ ETKİSİ YAPAR!

Sabah sabah pastırmalı fasulye yiyen İngilizler, serin havalardan olsa gerek ağır bir günaydın faslı yaşıyorlar, sanırız alışmışlar karın ağrısı, mide sancısı da çekmiyorlar. Bir de pudingin siyahını tercih ediyorlar. Yumurta zaten olmazsa olmazları! Dünyanın her yerinde görebileceğiniz bildiğiniz sallama çayından asla vazgeçmiyorlar. Sadece beşte değil, kahvaltı masalarında da çayı eksik etmiyorlar. Domates ve sosis kızartması ise favorileri... Türk kahvaltısıyla yarışır bir karmaşaları da yok değil.

İSPANYA'DA DİŞİNE GÜVENMEYEN KAHVALTI SOFRASINDAN UZAK DURSUN!

İster sade kahve, ister süt ilaveli, isterseniz de sıcak çikolatayla başlayacağınız kahvaltıda fazlaca çeşit aramayın, ya bisküvi ya da bisküviden farksız tahtaya dönünceye dek kızartılmış balyoz ekmek arasında bir tercih yapın. Fazla da düşünüp kafanızı yormayın, birbirlerinden pek farkları yok zira. Güne hafif zinde bir başlangıç için, takır takır ekmeğin üzerine tereyağı sürebilir, bisküvinizi çikolataya banıp yiyebilirsiniz. Halka tatlısına benzer bir hamur işiyle yenen çikolata sosu da oldukça meşhurdur. Nerede bu kahvaltının zeytini, peyniri diyenler; siesta sonrası midesi kazınanlara transfer olmuş.

İTALYAN USULÜ KAHVALTI OLUR DA HAMURUN TÜRLÜSÜ İŞTAH KABARTMAZ MI?

Krep üstüne sürmelik birkaç çeşit reçelle taçlanırsa tadına doyum olmaz, yanında bir de kapuçino varsa İtalyan sofrasından ayaküstü atıştırıp kalkılmaz! Eli hamurun lezizini tutan İtalyan kahvaltı yapar da orada tam kıvamında hamur çeşitleri boy boy salınmaz mı? Salınmaz! Zira İtalyanlar için form tutmak, fit kalmak da oldukça önemlidir. Ancak harika baharatlarla lezzetlenmiş pizza gibi şekillenmiş, muntazam omletlerle kahvaltısına protein katmak isteyenler için doğru adres İtalya!

KANADA'NIN KAHVALTISI OLAY, SANIRSINIZ KAÇAK KATI BOL BİR SARAY!

Tabağın altını patates kızartması süsler, hemen üzerinde sıcağını korusun, yağını emsin diye bir dizi krep boylu boyunca yatar, ardından kahvaltı soflarının renkli kişilikleri jambon, salam ve sosis çeşitleri üçüncü kattaki yerini alır; kimisi çiğ konur kimisi azıcık fırınlanır! Hayal gücünüzü zorlayın, abartacağınızı sanmayın. Bu tabağa istediğiniz karmaşayı ekleyebilir, Kanada'nın kahvaltısını gönlünüzce kaosa sürükleyebilirsiniz. Ama pankekler için ayrı bir servis istemeyi unutmayın!

EL SALVADORLULAR ALIŞIK DA BİZİM İÇİN OLDUKÇA KARIŞIK!

Dünyanın ilk futbol savaşının tarafı olan, yaklaşık bir ay boyunca sporun dönüştüğü milletler arası kavgayı sürdüren bir millet olarak hafızalara kazınan El Salvador'un kahvaltı sofrasında sıra! Türk damat tadı için garip bir kombinasyondan söz etmek üzereyiz. Öncelikle kızarmış muzla başlayalım, ilkin bununuza güzel kokular gelsin, sonra fasulyeli soğanlı pilav yanına iliştirilsin. Yumurta yanında salsa sosu da masadaki yerini aldıysa afiyet olsun.

İSTER TATLI OLSUN İSTER TUZLU, ÇİN MUTFAĞINDA İLLE DE PİRİNÇ OLSUN!

Uzak Doğu pirinç olmadan öğün geçirmiyor. Kahvaltıda , öğlen arasında, ayak üstü atıştırmalığında, akşam sefasında fark etmiyor. Pirinç yoksa o yemek yemekten sayılmıyor. Tatlı tuzlu ayırmayan Çin mutfağı kahvaltı sofrasında haşlanmış bir tür sulu pirinç olan; congee yemeyi tercih ediyor. İster şeker ister tuz ilave etmek de kişinin tercihine kalıyor.