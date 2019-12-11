Haberler » Yaşam » Kahve Festivali'nde İzmit pişmaniyesine büyük ilgi - Haberler

Kahve Festivali'nde İzmit pişmaniyesine büyük ilgi

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Kocaeli Kahve Festivali'ne İzmit Belediyesi tarafından açılan pişmaniye standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

11.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:53Kahve Festivali'nde İzmit pişmaniyesine büyük ilgi
Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Kocaeli Kahve Festivali'ne Belediyesi tarafından açılan pişmaniye standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İzmit Belediyesi "Kahvenin en iyileri Kocaeli'ye geliyor" sloganıyla Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Kocaeli Kahve Festivali'ne kentin meşhur lezzeti olan İzmit pişmaniyesi ile katıldı. 3 pişmaniye firmasının yer aldığı İzmit Belediyesi standında ziyaretçilere kahve yanında pişmaniye ikramı yapıldı. Gastro İzmit Chef's İstanbul mutfak atölyesi şeflerinin pişmaniye ile yaptığı kurabiyelerde büyük ilgi gördü.

İzmit Belediyesi standında fotoğraf çekimi için özel olarak hazırlanan Atatürk portresi köşesinde ziyaretçiler kurgusal olarak Atatürk'le kahve içme pozu verdiler. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:01 Çavuşoğlu: Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz - Haberler
11:00 Vali Soytürk muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
10:54 Bitlis kırsalında PKK'lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi - Haberler
10:54 Gasp şüpheli yakalandı - Haberler
10:53 Siirt'te silah kaçakçılarına darbe - Haberler
10:33 Tanrı Dağları'nda uluyan MHP'li vekilden çakar savunması: Mafya babalarında da var - Haberler
10:10 Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler - Haberler
09:51 2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi - Haberler
09:33 Talihsiz kadın, boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor - Haberler
09:25 Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi - Haberler
11.12.2019 11:06:06