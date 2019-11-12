Haberler » Güncel » Kahve içerken ölümden döndüler - Haber

Kahve içerken ölümden döndüler

Çin'de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı.

12.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:42
Çin'de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çin'in Şanghay kentinde bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçabildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kahve içtikleri, üzerlerine gelen büyük cam bloku son anda görerek yukarıya baktıkları görüldü. Hızlıca ayağa kalkarak oturdukları masadan uzaklaşan 2 genç, ölümden döndü. blokun ise sertçe masaya çarparak yere düştüğü ve parçalandığı görüldü.
Yerel medya, olayda yaralanan olmadığını duyururken, camın neden düştüğünün henüz belirlenemediğini duyurdu.
Kahve içerken ölümden döndüler

Çin Halk Cumhuriyeti, Cam, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 Eskişehir'de silahlı kavga şüphelisi polise ateş açıp kaçarken yakalandı
14:20 Kadınlara zeka oyunu öğreterek Türkiye 3'üncüsü oldu
14:20 ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yüksel, global yönetime transfer oldu
14:20 Pozantı'da öğrencilere kırtasiye ve ayakkabı yardımı yapıldı
14:19 /havadan fotoğraf/  Tuzla'da fabrikada yangın
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:21:42