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Kahve içerken ölümden döndüler

Çin'de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı.

12.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:47Kahve içerken ölümden döndüler

Çin'de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çin'in Şanghay kentinde bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçabildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kahve içtikleri, üzerlerine gelen büyük cam bloku son anda görerek yukarıya baktıkları görüldü. Hızlıca ayağa kalkarak oturdukları masadan uzaklaşan 2 genç, ölümden döndü. blokun ise sertçe masaya çarparak yere düştüğü ve parçalandığı görüldü.Yerel medya, olayda yaralanan olmadığını duyururken, camın neden düştüğünün henüz belirlenemediğini duyurdu.



Çin Halk Cumhuriyeti, Cam, Dünya

Kaynak: DHA

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