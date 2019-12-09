En güzel kahve sözleri ve kahve ile ilgili sözlerle kahve saatleriniz keyfe dönüşecek, sonu gelmez doyumsuz anlar yaşayacaksanız. Sevdiklerinize, dostlarınıza Kahve ile ilgili sözler söylemek için en güzel kahve sözlerini söyleyebilir, kahve keyfiniz katlayabilirsiniz. İşte Kahve ile ilgili sözler! En güzel kahve sözleri…

KAHVE İLE İLGİLİ SÖZLER

Kahve kendiliğinden bir dildir.

Kahve tütün keyifler oldu bütün.

Gözleriniz kahve gibi çamur toprak.

Kahvenin yüzü kara ama yüz ağartır.

Kahvemi kadınımı sever gibi severim.

Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

Hayat bazen; kahve, müzik ve kitap olmalı sadece.

Kahve yetenek için iyidir ancak dâhilik dua gerektirir.

Hissiz kalmaktansa kahveyle acı çekmeyi tercih ederim.

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Kahve ve kitap kokusu, bu dünyaya ait olamayacak kadar güzel.

Kahve

Her kahve aynı tadı vermez, nerede ve kiminle içtiğin önemlidir….

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme kırk yılın hatırına sende kalayım.

Kahve cehennem kadar kara ölüm kadar kuvvetli sevgi kadar tatlı olmalı.

Kahvenin kahve olabilmesi için aşk gibi değil ölüm gibi acı olması gerekir.

Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için.

(Cesare Pavese)

Gel dese gitsem. Birer kahve alıp yürüsek sahil boyunca o sussa ben dinlesem.

Kahve aşk gibidir her ne kadar sabır ve özen gösterirsen tadı o kadar güzel olur.

Problemim şu ki ben bağımlı bir insanım. Yalnızca bir kahve içemem ya da yalnıza bir parça çikolata yiyemem.

"Sen zarif bir fincan ol ki, içine hoş kokulu kahve koysunlar." (Sinan Yağmur)"Hissiz kalmaktansa kahveyle acı çekmeyi tercih ederim." (Napolyon Bonapart)"Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun." (Serkan Özel)"Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına Sen kalayım." (Cemal Süreya) Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

Değer verdiğiniz insanlara bir kahve içimlik bile olsa vakit ayırın. Sonra bir bakmışsınız her şey için çok geç olmuş.

Aldanma kahvenin kara rengine benzemez hiç gecenin zifirine bu yüzden mutluluk çöker yüreğine dost dosta ikram ettiğinde.

Kahve hatıraların kapısını açar tutkular her yudumda titretir yüreği hafızada ki sohbetin detayları sorgulanır her detayda keşkeler yankılanır.

Bazı sabahlar uyanınca elime kahvemi alıp camdan bahçeme bakarım ve derim ki: bunların ne kadar değerli olduğunu hatırla çünkü bir gün kaybedebilirsin.

Sustum..Bir kahve içimi kahve kokulu bir rüzgar bekliyorum.. Sesi kulaklarımı deliye döndürsün yeter.. Ben dizlerinde ölüm, gözlerinde ömür olmaya razıyım..

Günlerim hep orta şekerli benim kahvelerim hep bol köpüklü kahve fincanında kayboldu ümitlerim gönlüm alabildiğine sevda köpüklü benim hayallerim hep bol köpüklü.

Gel desem bu akşam bir kahve ısmarlayayım sana. Bir fincan kahve cezvesinde kaynamış hatıralar köpüklerinde sevgi parlayan fincanında dostluk ile telve bir yorgunluk kahvesi. En iyisi ben sana bir şiir ısmarlayayım. Yanında da bir fincan acı kahve.

Kahve

1979'da içilen kahvelerin hatırı doldu duyurulur.

Kahvenin yüzü kara ama yüz ağartır.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

Kahvemi kadınımı sever gibi severim.

Kahve yetenek için iyidir ancak dâhilik dua gerektirir.

Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.

Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer.

Gel dese, gitsem. Birer kahve alıp yürüsek sahil boyunca; o sussa, ben dinlesem..

(Serdar Tuncer)

Erkekler kahve gibidirler. En iyileri zengin ve sıcaktır sizi bütün gece ayakta tutabilirler.

Kahve yemenden gelir bülbül çimenden gelir havva kızın sevgilisi kalpten derinden gelir.

Bana göre dünyanın en güzel icatlarından bir tanesi taze kahve kokusudur.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı: "Bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim.

(Orhan Veli Kanık)

Kahvenden bir yudum bile almamışsın; korktun mu beni kırk yıl sevmekten?

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Söyle ne içersin cay mi kahve mi?Çok değismişsin birden tanıyamadım.

(Atilla İlhan )

Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer.

Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane.

Kahve

EN GÜZEL KAHVE SÖZLERİ

Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o kahve hazır denildiğinde kahvenin hazır olmamasıdır.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Çayın kalabalıkla arası iyidir muhabbeti kuvvetlidir. Oysa kahve ya yalnızlık ister ya da sevgili.

Problemim şu ki ben bağımlı bir insanım. Yalnızca bir kahve içemem ya da yalnıza bir parça çikolata yiyemem.

Sevgin bir yudum acı kahvemdir ömrünü versen de çeksen kahrımı güzel günlerimizin benim hatırıma kahve gözlü sevdiceğim hayatım.

Her şeyden biraz kalır diyor birileri çoğulluk haklılıktır. Kavanozda biraz kahve kutuda biraz ekmek insanda biraz acı.

Kahve hatıraların kapısını açar tutkular her yudumda titretir yüreği hafızada ki sohbetin detayları sorgulanır her detayda keşkeler yankılanır.

Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur şu gönlümü dağlar bir fincan kahve.

Günlerim hep orta şekerli benim kahvelerim hep bol köpüklü kahve fincanında kayboldu ümitlerim gönlüm alabildiğine sevda köpüklü benim hayallerim hep bol köpüklü.

Bazı sabahlar uyanınca elime kahvemi alıp camdan bahçeme bakarım ve derim ki bunların ne kadar değerli olduğunu hatırla çünkü bir gün kaybedebilirsin.

Kahve

Gel desem bu akşam bir kahve ısmarlayayım sana. Bir fincan kahve cezvesinde kaynamış hatıralar köpüklerinde sevgi parlayan fincanında dostluk ile telve bir yorgunluk kahvesi. En iyisi ben sana bir şiir ısmarlayayım. Yanında da pekguzelsozler.com bir fincan acı kahve.

Kahvede midir dostluk yoksa yüreklerde mi içilirken edilen koyu telveli sohbetlerde mi bir fincan kahvenin değil kırk yıl hatırı mı yürekten seven ölümsüz dostluklarda mı?

Yaşlanmanın hatalarına kapılan insanlar gibi ben de güne kahve ve ölüm ilanlarıyla başlıyorum.

Kahve dedin kahve gözlerin. Kalk bebeğim dans edelim. Kahve dedin kahve gözlerin. Hadi bebeğim dans edelim.

Bazen bir kahve yudumlayıp bir şarkı açarsın susarsın ve o şarkı senin söylemek istediğin her şeyi söyler.

New York'ta neredeyse küçük kafelerde yaşarım. Kızarmış patates ve kola sipariş eder ardından bir sürü kahve içerim.

Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

Aldanma kahvenin kara rengine benzemez hiç gecenin zifirine bu yüzden mutluluk çöker yüreğine dost dosta ikram ettiğinde.

Gel dese gitsem. Birer kahve alıp yürüsek sahil boyunca o sussa ben dinlesem.

Ben bir kahve bağımlısıyım. Bir kere güzel bir kahve içtiyseniz bir daha asla geri dönemezsiniz.

Kahve aşk gibidir her ne kadar sabır ve özen gösterirsen tadı o kadar güzel olur.

Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır.

ETKİLEYİCİ KAHVE SÖZLERİ

Kahve dostun muhabbetine, sevgilinin gözlerine, ve arkadaşın sohbetine içilir.

Sade kahve yalnızlığı, sessizliği sever, orta kahve kendi halindeliği sever, şekerli kahve aksiyon ve hareketi sever.

Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır.

Bana göre dünyanın en güzeI icatIarından bir tanesi taze kahve kokusudur. (Hugh Jackman)

Bir pencere kenarı, yalnızlık, kahve kokusu ve en sevdiğin kitap. İşte huzur, mutluluk...

Kahve kokusunu seviyorum çünkü; insana canlılık veren, derin anlamlı ve güzel bir koku.

Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o, kahve hazır deniIdiğinde kahvenin hazır oImamasıdır. (J. D. SaIinger)

Kahve

DOSTLUKLA İLGİLİ KAHVE SÖZLERİ

Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değiI bir ömür sende kaIayım. (Ümit Ziya AItı)

Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında.

Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)

ayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Şekersiz bir fincan Türk kahvesinin verdiği huzura aşığım.

"Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum." (T. S. Eliot)

Beklemediğin bir anda sana uzatılan kahve başkadır. Isıtır insanın içini.

Kahve hatır işidir. Kıymet bilenle içilir.

Kahveli kötü bir gün, kahvesiz iyi bir güne yeğdir.

Kahve şart çünkü öfke kontrolü zor.

En sevdiğim huzur veren iki koku. Sahaftan buram buram yaşanmışlıklar kokan kitabımın kokusu ve kahve kokusu.

Sal sözlerini düşlerime şimdi, aşk koyalım gecenin gizemine, sen, ben ve iki sade kahve...

"Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur şu gönlümü dağlar bir fincan kahve." (Hanifi Kara)