Haberler » Güncel » Kahve önünde otururken çıkan çatışmada yaralandı - Haber

Kahve önünde otururken çıkan çatışmada yaralandı

GAZİANTEP'te iki grup arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı çatışmada, olayla ilgisi olmayan ve o sırada kahve önünde oturan Murat Delfer (21) başına isabet eden kurşunla yaralandı.

12.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:25Kahve önünde otururken çıkan çatışmada yaralandı

GAZİANTEP'te iki grup arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı çatışmada, olayla ilgisi olmayan ve o sırada kahve önünde oturan Murat Delfer (21) başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, öğleden sonra Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta plakası belirlenemeyen otomobillerle hareket halindeyken karşılaşan iki grup, araçların içinden birbirine tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada sokaktaki kahvenin önünde oturan Murat Delfer, kim tarafından ateşlendiği bilenmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Murat Delfer, sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Delfer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. , silahlı çatışmanın ardından otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerden 2'sini yakalayarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Ekiplerin Murat Delfer'in yaralanmasına sebep olan, tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışması sürüyor.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:14 Uluslararası Af Örgütünden Kenya polisine soruşturma çağrısı
19:11 Bursa derede erkek cesedi bulundu
19:05 İHA Erzurum Bölge Müdürü Türkez, Ağrı'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
19:08 Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
18:37 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 19:15:41