Kahve önünde silahlı saldırı: 1 ölü

İZMİR'in Tire ilçesinde, kahve önünde arkadaşıyla sohbet ederken, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Mustafa Ali Susam (39), yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Susam'ın, eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Tire'ye bağlı Derebaşı köyünde meydana geldi. Mustafa Ali Susam'a, iddiaya göre, arkadaşıyla kahve önünde sohbet ettiği sırada, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla 2 el ateş edildi. Susam, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yerde yığılırken, çevredekiler de sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Susam'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Susam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çiftçilikle uğraşan Mustafa Ali Susam'ın, evli ve 2 çocuk sahibi olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Susam'a ateş açtıktan sonra kayıplara karışan saldırganın bulunması için jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.