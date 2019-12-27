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Kahveci genç fotoğrafçılarla buluştu

Türkiye'nin önde gelen kuş fotoğrafçılarından Ali Kahveci, Gümüşhane Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık Kulübünde genç fotoğrafçılara tecrübelerini aktardı.

27.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:10 Kahveci genç fotoğrafçılarla buluştu
'nin önde gelen kuş fotoğrafçılarından Ali Kahveci, Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık Kulübünde genç fotoğrafçılara tecrübelerini aktardı.

Fotoğraf Sanatı Derneği (FOTO FORUM) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kahveci, Gençlik Merkezindeki salonda öğrencilere sunum eşliğinde bugüne kadar çektiği kuş ve kelebek fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi gerçekleştirdi.

Sunumunda ağırlıklı olarak kuş ve kelebek fotoğrafı çektiğini anlatan Kahveci, kuş ve kelebek çekimi için Türkiye'nin neredeyse tüm illerini gezdiğini, 5 yılda Türkiye'de 382 kuş türünü fotoğrafladığını belirterek, "Ben ağırlıklı olarak kuş fotoğrafları çekiyorum. Şuana kadar Türkiye'de var olduğu bilinen 484 kuş türünden 382 türü fotoğrafladım. Hem kuş hem de kelebek çekimi zor bir iş" dedi.

Kuş fotoğrafı çekimi için yurt dışına gitmeyi düşündüğünü de ifade eden Kahveci, bu tür fotoğrafları çekmenin emek ve sevgi isteyen bir iş olduğuna vurgu yaparak "Yerini ve zamanını iyi bilmek gerek" değerlendirmesinde bulundu.

Meraklı gözlerle sunumunu izleyen öğrencilerin ve katılımcıların sorularını da cevaplandıran Kahveci, özellikle kelebek fotoğraflarının çok büyük bir kısmını Gümüşhane'de çektiğini hatırlatarak, "Gümüşhane'yi kent merkezinden dağlık görüyorsunuz ama o dağlarında çok fazla canlı türünü barındırması nedeniyle zengin bir çeşitliliğe sahip" diye konuştu.

Hem kuş hem de kelebeklerle ilgili slayt gösterilerinin ardından başkanı olduğu FOTO FORUM üyelerinin seçkilerinden bir sunum da gerçekleştiren Kahveci'ye program sonunda Gümüşhane Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GÜFSAD) Başkanı Engin Doğru ve kurs eğitmeni Uğur Bulut tarafından tablo hediye edildi.

Kurs eğitmeni Uğur Bulut ise yoğun programına rağmen davetlerine icabet eden Kahveci'ye teşekkür katılımı ve aktardığı engin bilgi ve tecrübeleri için teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Trabzon, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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