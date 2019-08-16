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Kahveci: "Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla...

5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ANKARA - Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı.

16.08.2019 17:09
Kahveci:
5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ANKARA - Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ardından açıklamalarda bulundu.
"Türkiye Kamu-Sen, asla hedeflenen enflasyonun üzerinden verilecek bir ücret artışını asla kabul etmeyecektir"
Kahveci:

Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Güncel

Kaynak: AA

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