Kahveciler müşterilerine kolonya ikram ediyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir çok kıraathane, gelen müşterilerine kolonya ikram ediyor, daha sonra siparişleri alıyor.
16.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:27
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir çok kıraathane, gelen müşterilerine kolonya ikram ediyor, daha sonra siparişleri alıyor. Bazı esnaf ise ellerine eldiven giyerek servis yapıyor.
Korona virüsünün Türkiye 'de de görülmesinin ardından vatandaşlar hijyen ve temiz kurallarına daha çok önem vermeye başladı. Bilhassa son günlerde kolonya satışlarında yüzde yüz artış oldu. Bir çok yerde kolonyalar tükenirken, depolarda kolonya kalmadı. Fabrikalar gelen siparişlere yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor. İnegöl'de kahveciler de gelen müşterilerine kolonya ikram ediyor. Temizlik kurallarını üst seviye çıkaran işletmelerden bazıların ellerine eldiven takarak servis yapması dikkati çekiyor. Bu durumdan müşteriler hayli memnun. Kahveciler, korona virüsüne karşı temizliğe daha çok dikkat ederek tedbir aldıklarını söylediler. - BURSA
Korona virüsünün Türkiye 'de de görülmesinin ardından vatandaşlar hijyen ve temiz kurallarına daha çok önem vermeye başladı. Bilhassa son günlerde kolonya satışlarında yüzde yüz artış oldu. Bir çok yerde kolonyalar tükenirken, depolarda kolonya kalmadı. Fabrikalar gelen siparişlere yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor. İnegöl'de kahveciler de gelen müşterilerine kolonya ikram ediyor. Temizlik kurallarını üst seviye çıkaran işletmelerden bazıların ellerine eldiven takarak servis yapması dikkati çekiyor. Bu durumdan müşteriler hayli memnun. Kahveciler, korona virüsüne karşı temizliğe daha çok dikkat ederek tedbir aldıklarını söylediler. - BURSA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü