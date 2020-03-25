Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Kahvecilere 'Korona virüs' uyarısı - Haberler

Kahvecilere 'Korona virüs' uyarısı

Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Özdemir, Korona virüs tehdidine karşı el birliği ile başarı sağlayacaklarını söyledi.

25.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:42
Kahvecilere 'Korona virüs' uyarısı
Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Özdemir, Korona virüs tehdidine karşı el birliği ile başarı sağlayacaklarını söyledi.

Korona virüsüne karşı sabırlı ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çeken İrfan Özdemir, konuyla ilgili kahvehane esnafını uyardı. Sıkıntılı süreci el birliği ile dikkatli bir şekilde atlatılacağını belirten Özdemir, "İçinde bulunduğumuz bu sıkıntı süreci atlatabilmemiz için el birliği ile en yaşlımızdan en gencimize kadar hep beraber bu mücadelenin içerisinde olacağız. Ailelerimizde bulunan 65 yaş ve üstü akrabalarımızın evlerinden çıkmamalarını sağlamalıyız. Büyüklerimiz bizim için önemli. Onlara her zamandan daha çok şimdi ihtiyacımız var. Her türlü maddi ve manevi destekle yanınızda olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz mücadelemizi dikkatli şekilde yaparken, bu virüsten de en az hasarla kurtulacağımıza inanıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : İrfan Özdemir, Eskişehir, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:16: Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Hakkari'de çalışmalar sürüyor - Haberler 13:16: Bozhüyükspor hazırladıkları video paylaşımı ile 'evde kal' çağrısı yaptı - Haberler 13:15: Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan otobüsün kaza anı kameraya yansıdı - Haberler 13:14: Malatya'da esnaflardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli - Haberler 13:12: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... - Haberler 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler 12:43: Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor - Haberler 12:14: Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil - Haberler 11:57: Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim - Haberler 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın