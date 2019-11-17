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Kahvede kavga: 2 yaralı

ADAPAZARI'nda aralarında husumet bulunan 2 ailenin fertleri arasında kahvede çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından vurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

17.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:17Kahvede kavga: 2 yaralı

ADAPAZARI'nda aralarında husumet bulunan 2 ailenin fertleri arasında kahvede çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından vurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı Çökekler Mahallesi'nde bulunan bir kahvede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bir kişi tabancasını ateşledi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacaklarından yaralanan isimleri öğrenemeyen 2 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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