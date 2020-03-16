Kahvede otururken tabancayla vuruldu
Kahvede otururken tabancayla vuruldu Eski çalışanı tarafından bacağından vuruldu Bursa'da 65 yaşındaki yaşlı adam, aralarında alacak verecek meselesi bulunan eski çalışanı tarafından tabancayla vuruldu.
16.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:21
Kahvede otururken tabancayla vurulduEski çalışanı tarafından bacağından vuruldu
BURSA - Bursa 'da 65 yaşındaki yaşlı adam, aralarında alacak verecek meselesi bulunan eski çalışanı tarafından tabancayla vuruldu. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçarken, yaşlı adam sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Aydın Y., San sokak üzerinde bulunan kıraathanede otururken, iddiaya göre eski elemanı olan ve aralarında alacak verecek meselesi olan Emir D. gelerek masaya oturdu. Aydın Y. ve Emir D. bir süre konuştuktan sonra Emir D. belinde bulunan tabancayı çıkartarak Aydın Y.'yi bacağından vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, Emir D. olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili çevrede inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
BURSA - Bursa 'da 65 yaşındaki yaşlı adam, aralarında alacak verecek meselesi bulunan eski çalışanı tarafından tabancayla vuruldu. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçarken, yaşlı adam sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Aydın Y., San sokak üzerinde bulunan kıraathanede otururken, iddiaya göre eski elemanı olan ve aralarında alacak verecek meselesi olan Emir D. gelerek masaya oturdu. Aydın Y. ve Emir D. bir süre konuştuktan sonra Emir D. belinde bulunan tabancayı çıkartarak Aydın Y.'yi bacağından vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, Emir D. olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili çevrede inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kahvede otururken tabancayla vuruldu
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