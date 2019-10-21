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Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (3)

CİNAYET ZANLISININ EVİNİ YAKTILARManisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

21.10.2019 05:20Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (3)

CİNAYET ZANLISININ EVİNİ YAKTILAR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

Hamza Bilgen'in teslim olduğunu öğrenen Nurtaç Bilgiç'in yakınları, iddiaya göre Bilgen'in Çepnidere Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi. İhbar üzerine, yangına Turgutlu itfaiyesi ve jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında Hamza Bilgen'in ailesinin evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının nasıl ve kimler tarafından çıkartıldığı konusunda Jandarma çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından kullanılmaz hale gelen evden genel görüntü

-İtfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),



Turgutlu, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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