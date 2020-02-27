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Kahvede tartıştığı husumetlisini pompalıyla öldürdü

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, İsmail A. (19), husumetlisi Mintas Karkın'ı (50) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

27.02.2020 23:07 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:08Kahvede tartıştığı husumetlisini pompalıyla öldürdü

MANİSA'nın ilçesinde, İsmail A. (19), husumetlisi Mintas 'ı (50) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İsmail A., olay sonrası kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Mintas Karkın köy meydanındaki kahvehanenin önünde tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında İsmail A., yanında bulunan pompalı tüfekle Mintas Karkın'a doğru ateş etti. Göğsünden yaralanan Karkın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli İsmail A. ise otomobiliyle olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği bölgede incelemelerde bulunurken, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mintas Karkın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Saruhanlı, Karkın, Güncel

Kaynak: DHA

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