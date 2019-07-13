13.07.2019 13:56
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Kahvedeki vatandaşlara trafik eğitimi verildi

Kahvedeki vatandaşlara trafik eğitimi verildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Personelleri Arifiye ilçesinde bulunan kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Personelleri Arifiye ilçesinde bulunan kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büroda görevli Polis memuru Murat Ünal Arifiye ilçesinde bulunan kahvehanelere giderek trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Kahvede oturan vatandaşlara samimi sohbet ortamında polis ekipleri emniyet kemerinin önemi,araçta cep telefonu kullanımı, trafikte saygı ve yaya önceliği konularında bilgiler verdi.

Kahve sakinlerinin memnun kaldığı bu faaliyet sonrasında Trafik Polislerine çay ikram ederek neşeli sohbete ortak oldu. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Yaşam

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