Kahveden uzay seyahatine: kripto paralarla ödeme hızla yayılıyor

KRİPTO paralar, otel ve uçak bileti rezervasyonundan kahve ve pizza satışına dek uzanan geniş bir yelpazede ödeme aracı haline geliyor. Dijital para borsası Koineks'in CEO'su Faruk Fatih Özer dünyada kripto parayı ödeme aracı olarak kabul eden kurum sayısının hızla arttığını belirtti.

Özellikle Microsoft ve Wikipedia gibi bilinirliği yüksek kuruluşların kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmeye başlaması, dünyada kripto paraların ödeme aracı olarak da benimsenmesini hızlandırdı. Otel ve uçak bileti rezervasyonundan kahve ve pizza satışına dek uzanan geniş bir yelpazede kripto paralar ödeme yöntemi olarak kullanılmaya başladı.

Koineks CEO'su Faruk Fatih Özer konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Dünyaya yayılmış dev fastfood zinciri Burger King'in Almanya şubesi, internet üzerinden verilen siparişlerde Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul ediyor. Florida merkezli şirket, dünyanın dört bir yanında yılda yaklaşık 11 milyon müşteriye hizmet veriyor ve yıllık cirosunun yaklaşık 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bu veriler göz önüne alındığında, Burger King'in dünyadaki tüm şubelerinde Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmesi halinde, dijital paraların uluslararası ölçekte yaygınlaşmasına büyük etki yapacağı tahmin ediliyor" dedi.

KAHVENİZİ BİTCOİN İLE ÖDEYİN

Faruk Fatih Özer, Burger King'in bu uygulamasını Starbucks'ın Bitcoin kabul etmesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Kripto paraların ödeme yöntemi olarak yayılması için satıcı firmaların sistem uygulamalarını kripto para harcamalarına uygun şekilde hızlandırması ve kolaylaştırması gerekiyor. Dünyaca ünlü kahve dükkanı zinciri Starbucks, Flexa sayesinde bu avantajı kullanan markalardan biri olarak biliniyor. Ödeme sistemleri üzerine çalışan ABD merkezli Flexa, Starbucks yanında onlarca şirketin kripto parayla ödeme kabul edebilmesine katkıda bulunuyor. Palo Alto'daki Silikon Vadisi'nde bulunan Coupa Cafe, kahve ve yemeğin yanı sıra farklı nedenlerden ötürü de tercih ediliyor. Facebook yazılım geliştiricisiyle yaptığı bir ortaklık sayesinde Coupa Cafe, 2013 yılından bu yana Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul ediyor. Kafe müşterilerinin Bitcoin ile ödeme yapmaya ne kadar yatkın olduğunu, Coupa Cafe'nin kripto ödemelere açılmasından bugüne dek istikrarlı bir şekilde Bitcoin ile ödeme aldığını gösteren raporlar da ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

YEMEĞİNİZİ DİJİTAL PARAYLA SATIN ALIN

50 binden fazla al-götür konseptli restoranı listeleyen Birleşik Krallık merkezli OrderTakeaways ise kapıda teslim pizza siparişinizi kripto parayla ödeyebileceğiniz adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Geçen yıldan beri internetten verilen siparişlerde Bitcoin kabul eden firmaya ek olarak Güney Kore'deki Shuttledelivery, Almanya'daki Lieferando ve bu şirketin diğer birkaç ülkedeki diğer bağlı ortaklıklarını da içeren benzer platformlar da Bitcoin ile sipariş seçeneği sunan platformlar arasında yer alıyor. Öte yandan internet siparişlerinin dışında, kripto paralar kimi Subway restoranlarında da geçiyor. 2013 başlarında Bitcoin ile ödeme almaya başlayan birkaç Subway şubesi varken, günümüzde bu sayı artmış durumda.

UZAY TURUNA ÇIKMAK BİLE MÜMKÜN

"Dijital para kullanan gezginler için oldukça cazip bir seçenek olan TravelbyBit, otel rezervasyonu ve uçak bileti satışlarında Bitcoin, Binance Coin ve Litecoin gibi kripto paraları ödeme aracı olarak kabul ediyor. 300'den fazla kripto para dostu satıcıdan oluşan geniş bir ağa sahip platform, söz konusu sektörde kripto parayla ödemenin en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyor" diyerek sözlerine devam eden Faruk Fatih Özer şu bilgileri aktardı:

"Destinia, CheapBizClass, CheapAir, AirBaltic, Bitcoin.Travel ve AbitSky adlı şirketler ise uçak bileti satışında kripto parayı ödeme olarak kabul eden diğer alternatifler olarak müşterilerini bekliyor. İsviçre'nin Zürih kentindeki 5 yıldızlı Dodler Grand otelinde kalan ya da buradaki spa merkezini kullanan konuklar da geçtiğimiz mayıs ayından beri hem Bitcoin hem de Ethereum ile ödeme yapabiliyorlar. Otel bu noktada Inacta adlı finans teknolojileri firması ve İsviçre merkezli kripto para borsası Bity ile çözüm ortaklığını sürdürüyor. Yemek ve diğer günlük alışverişlerinizin yanında, uzay turu ödemenizi de Bitcoin ile yapabilirsiniz. Ünlü yatırımcı ve iş adamı Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin Galactic adlı uzay turizmi şirketi, 2013'ten beri Bitcoin ile ödeme kabul ediyor. İlk yörünge altı uzay uçuşunu geçen yıl gerçekleştiren Virgin Galactic ile gelecekte, Bitcoin ile ödenen Ay'a seyahat turları düzenlenmesi düşünülüyor."

DEĞERLİ TAŞ VE MÜCEVHER ALIMINDA DA GEÇERLİ

Amerikan kuyumculuk şirketi Reeds Jewelers'in hem fiziksel mağazalarında hem de e-ticaret alışverişlerinde Bitcoin ile ödeme aldığını söyleyen Özer, "Blue Nile Jewelry, Stephen Silver Fine Jewelry ve Coaex Jewelry de bu sektörde faaliyet gösterip Bitcoin ile ödeme yapılabilen diğer başlıca firmalar olarak dikkat çekiyor. 2014'ten beri Bitcoin ödemesi kabul eden Stephen Silver Fine Jewelry şirketinin, kripto işlemler sayesinde satışlarını geçen yıl yüzde 20 artırması da sektörün kripto para potansiyelini gösteriyor. Öte yandan kullanıcılarının hediye kuponu alıp göndermesini sağlayan dijital platform Gyft, kripto paralara uyum sağlayan ilk firmalardan biri olarak tanınıyor. Mobil hediye kartı uygulaması; Burger King, Subway, Amazon ve Starbucks gibi birçok markadan Bitcoin ile hediye kuponu alınabilmesini sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Kripto paraların elektronik ve diğer alışverişlerde de kullanılabildiğini kaydeden Özer, "Elektronik perakendeciliğinin dev oyuncusu Newegg ise teknoloji meraklısı kripto para kullanıcıları için iyi bir tercih olarak göze çarpıyor. Şirket, dijital parayla yapılan ödemeleri Bitpay sayesinde gerçekleştiriyor. Newegg elektronik ürün perakendeciliğinde kripto parayla ödemelere uyum sağlayan ilk firmalardan biri olsa da Microsoft, FastTech ve akıllı telefon ile güzellik ürünleri satan Birleşik Krallık merkezli e-ticaret sitesi Alza da kripto parayla ödeme konusunda başı çeken önemli firmalar arasında yer alıyor. Farklı sektörlerden birçok perakende şirketi, dijital para ile ödeme konusuna giderek daha çok ilgi gösteriyor. Her ne kadar Bitcoin ve diğer kripto paraların ödeme yöntemi olarak yaygın şekilde kabul görmesine hala uzun bir yol olsa da, bu konuda erken davranan birçok şirket pek çok avantajdan yararlanmaya başladı. Kripto paralarda zaman zaman yaşanan sert değişimlere rağmen mevcut veriler, geleceğin dijital para odaklı toplum modeline işaret ediyor" diye konuştu.