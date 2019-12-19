Haberler » Yaşam » Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak yazı: 'Kadınlar bize Allah'ın hediyesidir. Kadın şiddetine hayır! - HaberlerKahvehane işletmecisinden alkışlanacak yazı: "Kadınlar bize Allah'ın hediyesidir. Kadın şiddetine hayır!Manisa'da bir kahvehane işletmecisi, kadına yönelik artan şiddet olayları nedeniyle kahvehanesine astığı "Kadınlar bize Allah'ın hediyeyazılar ve müşterilere dağıttığı güllerle kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Öte yandan çoğu müşteri, yetkililerin bu davranışı görüp diğer kıraathanelerde de uygulanması gerektiğini vurguladı.19.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:15 Yaşam, Güncel Kaynak: İHA