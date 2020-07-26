Kahvehane sahibinin av tüfeğiyle ateş ettiği müşteri öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan kişi hayatını kaybetti.

Sadıkhacı Mahallesi'ndeki kahvehanenin işletmecisi Cemalettin K. (64) ile müşterilerden Yüksel Şan (48) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cemalettin K, Şan'a av tüfeği ile ateş etti. Yüksel Şan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Cemalettin K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.