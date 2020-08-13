Kahvehaneciler ’oyun yasağı’ için esneklik bekliyor

Çorum'daki kahvehane işletmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir süre kapalı tutulduktan sonra açılan kahvehanelerde sosyal mesafe, maske ve dezenfektan şartıyla oyunların oynanmasına izin verilmesini istedi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) hizmet binası bahçesinde bir araya gelen kahvehane işletmecileri, taleplerini dile getirdi.

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Nesimi Özkubat, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirlere uygun olarak kahvehanelerde oyun oynanmasına izin verilmesini istediklerini söyledi.

Kahvehanelerin 16 Mart'ta kapatıldıktan sonra oyun oynatmamak şartıyla 1 Haziran'da yeniden açıldığını hatırlatan Özkubat, oyun olmaması nedeniyle vatandaşların kahvehaneye gelmediğini, işletmecilerin de günlük masraflarını çıkartamadığını savundu.

İşletmelerin kapalı kaldığı süre içinde gelir elde edilememesine karşın elektrik, su, doğalgaz faturası, kira bedeli, personel maaşları gibi giderlerinin devam ettiğini dile getiren Özkubat, şöyle devam etti:

"İnsan sağlığı konusunda hükümetimizin aldığı tüm tedbirleri saygıyla karşıladığımızı açıkça belirtmek isteriz. Kahvehanelerimiz, yaklaşık 500 yıllık kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı gibi oyunları oynamak için iş yerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimizin gelmemesinden dolayı giderlerimizi ödememiz mümkün değildir."

"Biz devletimizin yanındayız. En büyük isteğimiz devletimizin de bizim yanımızda olması, mağduriyetimizin giderilmesidir." diyen Özkubat, kahvehanelerde oyun oynanmasına izin verilmesini, birikmiş faturaların tahsilatının yıl sonuna kadar ertelenmesini ve esnafa maddi destek sağlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.