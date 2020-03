Kahvehanede kolonyalı korona virüs önlemi

Kahvehanede kolonyalı korona virüs önlemiErzincanlı vatandaşın korona yorumu: "Allah'a yönelin, temiz gezin, pislik yapmayın"ERZİNCAN - Türkiye 'de de korona virüs vakalarının görülmesi üzerine tedbirler artırıldı. Erzincan'da bir kahvehane işletmecisi tedbirler kapsamında gelen müşterilere kolonya ve ıslak mendil hizmeti başlattı. Vatandaşın korona yorumu ise, "Allah'a yönelin, temiz gezin, pislik yapmayın" oldu. Erzincan'da bir kahvehane işletmecisi korona virüs ile mücadele amacıyla kahveye gelen müşterilerine kolonya ve ıslak mendil tutuyor. Her masaya kolonya ve ıslak mendil koyan işletme sahibi Özkan Beydili, her gelen müşteriyi kapıda karşılayarak kolonya tutuyor.Kahvehaneye gelen müşterilerden Halil Gün konu ile ilgili açıklamasında, Türkiye'de herhangi korkulacak bir şey olmadığını belirterek; "Bu kolonya işi hepsi yalan. Günde beş vakit namaz kılın size hiçbir şey olmaz. Türkiye'de hiçbir şey yok millet panik yapıyor. Kolonya mendil bilmem ağızlarına takılan maskeler bunların hepsi sömürücü, firmaları zengin ediyorlar. Panik yapmayın, günde beş vakit namaz kılın sizlere hiçbir şey olmayacak. Allah'a yönelin, temiz gezin, pislik yapmayın, Allah'a dönün. Tayyip Erdoğan'a yardım edin" dedi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Özkan Beydili; "Şu an korona virüs dünyayı saran bir tehlike. Uzmanlar tarafından aldığımız bilgiler çerçevesinde kalabalık yerlerde özellikle dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Bizlerde Nazçay işletmesi olarak çay ocağımızda hem gelen müşterilerimize hem masalarımıza daha hijyen bir ortam oluşturmak adına ıslak mendil ve kolonya kullanıyoruz. Burada insanlarımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz amacımız bu bundan ibaret" diye konuştu.

Kaynak: İHA