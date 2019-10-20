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Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

20.10.2019 17:06Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Çepnidere Mahallesi'nde meydana geldi. Çepnidere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Nurtaç Bilgiç (54), Münir Taş (60) ve Hamza B. kahvehanede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza B., tabanca ile ateş ederek Nurtaç Bilgiç ve Münir Taş'ı yaraladı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nurtaç Bilgiç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Münir Taş'ın tedavisine devam ediliyor.

Jandarma olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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