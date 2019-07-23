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Kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

23.07.2019 14:54
Kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bir çay ocağında oturan D.Ç'nin, başka masada oturan G.Ç. ve B.C.İ'ye hitaben "Bana çay ver" diye seslenmesi üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ç. yanında bulunan ruhsatsız tabancayla ateş ederek, D.Ç'yi bacağından yaraladı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, G.Ç. ve B.C.İ'yi gözaltına aldı. Kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı

İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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