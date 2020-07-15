Kahvehanede silahlı saldırı: 1 ölü

ADANA'da kahvehanede otururken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Emrah Gülçiçek (29), mermilerin başına ve karnına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi 4377 Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede oturan Emrah Gülçiçek, mekana arka kapıdan gizlice giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Gülçiçek, başına ve karnına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise geldiği yerden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevke edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülçiçek'in öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gülçiçek'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gülçiçek'in katilini yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.