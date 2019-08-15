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Kahvehanedeki silahlı kavgada iki kardeş yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurulan iki kardeş yaralandı.

15.08.2019 13:13
Kahvehanedeki silahlı kavgada iki kardeş yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurulan iki kardeş yaralandı.
İlçe merkezinde bulunan otogar önündeki kahvehanede oturan ve hafriyat işiyle uğraşan kardeşler A.İ, S.İ. ve İ.İ. ile bu kişilerden alacaklı olduğu öne sürülen E.E. arasında tartışma çıktı.
İ.İ. ve S.İ, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.E. tarafından silahla vuruldu. Arbede esnasında yere düşen silah bir kez daha ateş aldı ancak bu kez yaralanan olmadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri E.E'yi gözaltına aldı.
Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.İ. ve S.İ'nin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Silahlı kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Kaynak: AA

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