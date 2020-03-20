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Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler

Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Korona virüs salgını tehdidine karşılık yapılan uyarıların ve toplu şekilde insanların oturduğu kahvehaneler, kafelerin kapanmasına rağmen vatandaşlar parklarda buluşmaya devam ediyor.

20.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:27
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
İSTANBUL - Korona virüs salgını tehdidine karşılık yapılan uyarıların ve toplu şekilde insanların oturduğu kahvehaneler, kafelerin kapanmasına rağmen vatandaşlar parklarda buluşmaya devam ediyor. Seyyar çat satan satıcıdan çay alıp içenler sohbet ediyorlar.
Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs tehlikesi nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın uyarıları yapıldı. Yapılan uyarılar ve kapatılan kafe, çay bahçesi, kahvehanelere rağmen Avcılar'da vatandaşlar parklarda toplanmaya başladı. Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlar parklarda banklarda oturup seyyar satıcıdan çay kahve satın alarak sohbet ediyorlar. Kendilerinin korktuğunu ama yine de bir araya geldiklerini ifade eden vatandaşlar önlem alıyoruz dedi. Öte yandan ilçe meydanlarında bulunan camilerden öğle namazının ardından sık sık anonslar yapılarak vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldığı görüldü. Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler

Kaynak: İHA

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Koronavirüs nedeniyle kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Etiketler : Genel

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