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Kahvehanelerde oyun oynayan 25 kişiye para cezası

İstanbul'da kahvehanelerde oyun oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 25 kişiye, idari para cezası uygulandı.

09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:34
İstanbul 'da kahvehanelerde oyun oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 25 kişiye, idari para cezası uygulandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni ve Yenigün Mahallelerinde Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken 2 kahvehanenin açık olduğu ve oyun oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreslere düzenlenen baskında, oyun oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 25 kişiye, toplam 79 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
İş yerlerinde yapılan aramada bulunan çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu.
Söz konusu kahvehaneler, zabıta ekiplerince mühürlendi. Kahvehanelerde oyun oynayan 25 kişiye para cezası

Kaynak: AA

Etiketler: Bağcılar, İstanbul, Güncel
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