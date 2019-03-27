Kahvehaneleri Dolaşan Üniversiteliler, Vatandaşları Kütüphaneye Davet Etti

Kaynak: AA

Kahvehaneleri dolaşan Maltepe Üniversitesi öğrencileri, vatandaşları üniversite kütüphanesine götürdü.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla yapılan etkinlikte, kütüphaneye hiç gitmemiş ya da çok uzun yıllar önce gitmiş vatandaşlar, kitaplarla yeniden buluşturuldu.Okul otobüsüyle Maltepe semtindeki kahvehaneleri gezen öğrenciler, vatandaşları kütüphaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı. Öğrenciler, daveti kabul edenleri, üniversitenin 135 bini aşkın basılı esere sahip dev kütüphanesiyle tanıştırırken yaşanan diyaloglar ve kütüphane yolculuğu, hazırlanan kısa filmle kamuoyuyla paylaşıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Maltepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Serin, genellikle gençlerin ziyaret ettiği kütüphanede yeni konukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.Toplumun tüm kesimlerine kütüphane sevgisi aşılanması gerektiğine işaret eden Serin, "Kütüphane alışkanlığı için çocukluk çağı çok önemli. Gelişmiş devletlerde, büyük şehirlerin merkezinde, ulaşımın kolay olduğu noktalarda büyük kütüphaneler bulunuyor. Bu kütüphanelerin giriş katlarında çocuklar için oyun alanlarıyla birlikte seviyelerine uygun kitaplar yer alıyor. Çocuklukta, küçük yaşlarda kitap ve kütüphaneyle tanışamayan kişilerin ilerleyen yaşlarda bu kültürü edinmesi biraz zor ama imkansız değil." değerlendirmesinde bulundu.Serin, kütüphane kültürünün önemine dikkati çekerek, "Üniversitede bunu öğrenemeyen öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi yapmak isteyince sadece kendilerine verilen bilgi kaynaklarıyla yetiniyor, özgün çalışmalar ortaya koyamıyor." ifadelerini kullandı.Vatandaşlara, 2 bin 500 metrekarelik alanda okuyucuya hizmet eden kütüphanede sunulan yeni sisteminin nasıl çalıştığı da anlatıldı.