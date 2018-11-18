Kahvehaneleri Gezip Kitap Sevgisi Aşılıyorlar

Bitlis
Gençlik Merkezi üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi" kapsamında kahvehanelerde düzenledikleri okuma etkinlikleriyle kitap sevgisini aşılıyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, haftada 2 günü kahvehanelere giderek okuma etkinliği düzenliyor.
12'şer kişilik 8 grup oluşturarak vatandaşlarla kitap okuyan ve kıraathane kültürü hakkında sohbet eden gençler, Osmanlı ve Selçuklu
dönemindeki kıraathaneler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.
Şu ana kadar 60 kahvehaneye giden gençler, yıl sonuna kadar kentteki tüm kıraathanelerde okuma etkinliği düzenlemeyi hedefliyor.
Bitlis Gençlik Merkezi sorumlusu Kenan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıraathanelerin amaçları doğrultusunda kullanılmasını ve vatandaşlara okuma kültürünün kazandırılmasını istediklerini söyledi.
Bu kapsamda Bakanlığın projesini gönüllü gençlerle en güzel şekilde uygulamaya çalıştıklarını anlatan Can, şöyle devam etti:
"Projenin amacı, geçmişte olduğu gibi kıraathaneleri eski haline dönüştürmek. Kıraathaneler Osman ve Selçuklu döneminde sadece oturup çay içmek ya da oyun oynamak için kullanılmıyordu. O dönemde kitap okunur, bilgi alışverişinde bulunulur ve tartışma alanları oluşturulurmuş. Bu alanlarda insanlar kendilerini geliştiriyorlardı. O dönemde okuma yazması olmayan vatandaşlara ders veriliyordu. Bizler de gönüllü gençlerimizle o döneme dönmeye çalışıyoruz."
Can, etkinlik düzenledikleri kahvehanelerde vatandaşlara kitap okutturarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Vatandaşların da bu çalışmayı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Can, "Asıl amacımız kahvehanelere sadece çay içmek ya da oturmak için gidilmediğini göstermek. Buraların asıl amacı bilgi alış verişinde bulunulması ve kitap okunmasıdır. Bunun için yıl boyunca çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Gönüllü gençlerden Kübra Taşkın ise vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini anlatarak, "Kahvehanelerde yaşlı amcalarımızla oturup kitap okuyoruz. Kitap okumayı bilmeyenlere de sesli okuyoruz ya da anlatıyoruz. Bizi çok iyi dinliyorlar. Vatandaşları kitap okumayı teşvik etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.
Selçuklu,Bitlis
18 Kasım 2018 Pazar 11:22